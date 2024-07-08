Galatasaray'a transfer çalımı! Beşiktaş imzayı attırıyor

Beşiktaş, uzun süredir Galatasaray'ın da ilgilendiği Oğuz Aydın transferinde büyük aşama kaydetti.

Beşiktaş'ın ayrıca Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a bir oyuncusunu da takasla göndermeyi teklif ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın teklifini yetersiz bulan Alanyaspor yönetimi Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın teklifi nasıldı?

Galatasaray, Oğuz Aydın'a karşılık Alanyaspor'a sezonu Çorum FK'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki santrfor'u Eren Aydın'ı ve bir miktar para teklif ettiği öne sürümüştü.

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Oğuz Aydın kimdir?

Alanyaspor takımında Forvet mevkinde forma giyen Oguz Aydin, 27 Ekim 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve kilo olan Oguz Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Oğuz Aydın 2016'da Bucaspor altyapısında futbola başladı. 2018'de as takıma yükselen Aydın, ilk profesyonel maçını 27 Ocak 2018'de Eyüpspor'a karşı oynadı. Bucaspor as takımıyla ilk sezonunda 12 lig maçında forma giydi. Bucaspor sezonu 16. bitirerek 3. Lig'e düştü.

2018-19 sezonunda 3. Lig'de mücadele eden Bucaspor ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve 5 gol, 4 asist yaptı ancak Bucaspor'u küme düşmekten kurtaramadı.

Bucaspor 1928

7 Ağustos 2019'da, 3. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 ile anlaştı. Tüm kulvarlarda 19 maça çıktı ve 2 gol attı.

2020-21 sezonunda, Bucaspor 1928 ile tüm kulvarlarda 36 maça çıktı. 11 gol, 3 asistlik performansıyla Alanyaspor'a transfer oldu.

Alanyaspor

1 Temmuz 2021'de, 238.000 € karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu. İlk sezonunda, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı, 8 gol, 1 asist yaptı.