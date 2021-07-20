Galatasaray'a THY sponsor oldu

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonunda Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu.

Cimbom'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Futbol Takımı, 2021-22 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek."

Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın PSV Eindhoven karşısında bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları logolu formasıyla boy gösterecek.

Ayrıca sarı-kırmızılılar, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.