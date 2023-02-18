Galatasaray'a rekor ücretle gelen yıldız isim için sürpriz görüşme! Flaş iddia ortaya çıktı

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Yusuf Demir’e bir talip daha çıktı.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir için Eski Galatasaraylı Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile flört halinde olduğu iddia edildi.

ÜÇÜNCÜ TAKIMA TRANSFER OLMASINDA ENGEL YOK

Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan Demir'in 3. takım olarak yurt içine transferi TFF talimatına uygun.

YABANCI STATÜSÜNDE OYNUYOR

Vatan'a göre; Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı'nda 4 kez forma giydiği için talimatlara göre Türkiye'de yabancı oyuncu statüsünde sayılıyor. Dryers Mertens ve Juan Mata gibi dünya yıldızlarının arkasında kalan oyuncu Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.