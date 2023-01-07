Galatasaray'a Premier Lig'den stoper geliyor!

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken, gündeme sürpriz bir isim düştü. Teknik direktör Okan Buruk'un stoper takviyesi istemesi üzerine harekete geçen Erden Timur, gözünü Premier Lig ekibi Wolverhampton'a 5 milyon euro bedelle transfer olan Yerson Mosquera'a dikti.

Galatasaray'dan stopere sansasyonel bir takviye geliyor... Mathias Ross'un sakatlığıyla savunmada eksik duruma düşen sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk takviye istedi. Bunun üzerine harekete geçen Başkanvekili Erden Timur, aranan kanı İngiltere Premier Lig'de buldu. Wolverhamton'ın geçtiğimiz yaz 5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Yerson Mosquera adım adım Galatasaray'a geliyor.

Takvim'e göre; Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile ilgileniyor.

Yabancı basında yer alan haberde; Sarı- Kırmızılılar'ın 21 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği belirtildi. Mosquera'nın İngiliz ekibiyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kolombiyalı stoper 2021 yazında Wolverhampton'a 5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibinde 4 maçta görev aldı ve 309 dakika sahada kaldı.