  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev sahibi kiracıya tazminat ödeyecek! Ev sahiplerine kritik uyarı

Suriye meselesi dahil köklü çözümlere yönelmesi anlaşıldı! Erdoğan kendisine kurulan tezgahı gördü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı

Meteroloji uyardı! 41 ilde kar yağışı bekleniyor! İşte o iller...

MHP'den öyle bir açıklama geldi ki... Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokacak detay

Cumhuriyet yazarı Kılıçdaroğlu ve Akşener’i topa tuttu! Babacan’a ses çıkartmayacak mısınız?

Roman Abramovich Türkiye'nin en büyüğünü satın almak için resmen adım attı! Çok büyük ters köşe

HÜDA-PAR iddiası gündeme bomba gibi düştü! Hadi bakalım

Fenerbahçe'ye Ronaldo sürprizi! İmkansız gibi görünen transfer her an bitebilir

Metrodaki diyalog gündemden düşmüyor! Sosyal medyada alay konusu oldular
Spor Galatasaray'a Premier Lig'den stoper geliyor!
Spor

Galatasaray'a Premier Lig'den stoper geliyor!

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken, gündeme sürpriz bir isim düştü. Teknik direktör Okan Buruk'un stoper takviyesi istemesi üzerine harekete geçen Erden Timur, gözünü Premier Lig ekibi Wolverhampton'a 5 milyon euro bedelle transfer olan Yerson Mosquera'a dikti.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 15:46:00 -
Galatasaray'a Premier Lig'den stoper geliyor!

 

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken, gündeme sürpriz bir isim düştü. Teknik direktör Okan Buruk'un stoper takviyesi istemesi üzerine harekete geçen Erden Timur, gözünü Premier Lig ekibi Wolverhampton'a 5 milyon euro bedelle transfer olan Yerson Mosquera'a dikti.

Galatasaray'dan stopere sansasyonel bir takviye geliyor... Mathias Ross'un sakatlığıyla savunmada eksik duruma düşen sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk takviye istedi. Bunun üzerine harekete geçen Başkanvekili Erden Timur, aranan kanı İngiltere Premier Lig'de buldu. Wolverhamton'ın geçtiğimiz yaz 5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Yerson Mosquera adım adım Galatasaray'a geliyor.

Takvim'e göre; Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile ilgileniyor.

Yabancı basında yer alan haberde; Sarı- Kırmızılılar'ın 21 yaşındaki savunmacıyı kiralamak istediği belirtildi. Mosquera'nın İngiliz ekibiyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kolombiyalı stoper 2021 yazında Wolverhampton'a 5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibinde 4 maçta görev aldı ve 309 dakika sahada kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23