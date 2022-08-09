Galatasaray'a müjde!.. Bir Rumen gitti, sıra diğer Rumen'de!
Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ve gönderilen Morutan sonrası Cicaldau'ya da teklif geldiği iddia edildi.
İtalyan ekibi Sampdoria'nın, Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau ile ilgilendiği belirtildi.
Galatasaray'daki performansıyla sınıfta kalan Alexandru Cicaldau'ya İtalya'dan bir talip çıktı.
İtalyan basını, Sampdoria'nın Rumen orta saha oyuncusunun transfer etmek istediğini yazdı.
Galatasaray'ın ise 25 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu kaydedildi.
Geçen sezon 6.5 milyon euroya transfer edildi
Mikkem Damsgaard'ı Brentford'a gönderen Sampdoria'nın Cicaldau için yeterli ekonomik kaynağa sahip olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın geçen sezon bonservisine 6.5 milyon euro ödediği deneyimli isim, sarı-kırmızılı forma altında şu ana dek 40 maça çıktı.
Rumen orta saha bu maçlarda, 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi. Cicaldau'nun 4 yıl daha Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.
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