Galatasaray'a kimse yan bakamayacak!

Başkan Dursun Özbek'in Kuveyt Devlet Fonu yetkilileriyle yaptığı sponsorluk görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar 5 yıllığına 80 milyon Dolar almaya hazırlanıyor.



Galatasaray dev bir sponsorluk anlaşmasına imza atmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar bu anlaşmayla ezeli rakiplerine de büyük fark atacak. Galatasaray ile Kuveyt Devlet Fonu yetkilileri arasındaki görüşmenin detayları belli olmaya başladı.

Kuveyt Devlet Fonu heyetiyle, Galatasaray Yönetimi arasında yapılan görüşmede, fona bağlı Kuveyt Havayolları'nın (Kuwait Airways), stat isim sporsorluğu masaya yatırıldı. Fanatik'te yer alan habere göre; Bu sponsorluk karşılığında Galatasaray stat çevresindeki reklam işleri de dahil olmak üzere, 5 yıllığına toplam 80 milyon Dolar’lık (1.3 milyar TL) bir gelir elde edecek. Görüşmelerde son aşamaya gelindiği ve müjdenin çok kısa süre içine duyurulacağı öğrenildi.

NEF ANLAŞMASI SÜRECEK

Bu arada, stadın mevcut isim sponsoru olan Nef'in sahibi Erden Timur'un, "Sponsor bulalım yeter, benim için stada Nef denilmesi çok önemli değil. Anlaşmamız ve ödemelerimiz devam edecek. Her şey Galatasaray için" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Yani imzalar atılırsa, Galatasaray hem Kuveyt Havayolları'ndan senelik 16 milyon Dolar (267 milyon TL) hem de aynı zamanda Nef'ten 72.5 milyon TL almaya devam edecek.

İmzalar atıldığında, bu Türkiye çapında bir rekor anlamına da gelecek. Fenerbahçe, Ülker ile 10 yıllığına 90 milyon Dolar (senelik 9 milyon Dolar), Beşiktaş, Vodafone ile 10+5 yıllığına 116 milyon Dolar (senelik 7.7 milyon Dolar), Trabzonspor, Medical Park ile 5 yıllığına 32 milyon Dolar (senelik 6.5 milyon Dolar) karşılığında anlaşmıştı. Galatasaray ise Nef'ten yaklaşık senelik 4.5 milyon Dolar kazanıyordu. Yeni anlaşmayla yıllık 16 milyon Dolar, rakiplerle aradaki farkı büyük ölçüde açmış olacak.



