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Spor Galatasaray'a Kasımpaşa maçı öncesi müjde!
Spor

Galatasaray'a Kasımpaşa maçı öncesi müjde!

Yeniakit Publisher
2024-03-15 15:53:00 -
Galatasaray'a Kasımpaşa maçı öncesi müjde!

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı da antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı da antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak lider Galatasaray bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, top çalma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda gerçekleşen çift kale maçla sona erdi.

ABDÜLKERİM TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı bildirildi. Galatasaray, cuma günü yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.
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