Galatasaray'a kara kara düşündüren fikstür!

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile eşleşti. Sarı kırmızılı ekip, 10 ve 17 Mart tarihlerinde Barcelona ile karşılaşacak. 14 Mart'ta ise Süper Lig'de Beşiktaş ile derbi oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde La Liga devi Barcelona ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray'ın önünde zorlu bir fikstür bulunuyor.

Süper Lig'de sırasıyla 27 Şubat'ta sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, daha sonra 5 Mart'ta sezonun iddialı takımlarından İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olacak.

KARA KARA DÜŞÜNDÜREN MAÇ TRAFİĞİ

10 Mart tarihinde deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılı ekip, bu müsabakanın dönüşünde 14 Mart'ta Süper Lig'de Beşiktaş karşısında derbi sınavı verecek.

Domenec Torrent ve öğrencileri, Beşiktaş derbisinin ardından 17 Mart'ta Barcelona ile bu kez İstanbul'da rövanş maçına çıkacak.

Galatasaray'ın zorlu fikstürü

27 Şubat - Rizespor

5 Mart - Konyaspor (D)

10 Mart - Barcelona (D)

14 Mart - Beşiktaş

17 Mart - Barcelona