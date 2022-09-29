Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte cevabı...

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak, her çarşamba düzenlediği geleneksel Karadeniz yemeğinde Dursun Özbek ve Okan Buruk ile bir araya geldi. Albayrak, buluşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak, her çarşamba günü düzenlediği geleneksel Karadeniz yemeğine Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da katıldı. Albayrak yemekte hem Özbek hem Buruk'la samimi görüntüler verdi.

Özbek'e, "Çok şükür başkanım, Galatasaray iyi gidiyor. Galatasaray iyi olduğu sürece biz mutluyuz" diyen Albayrak, hocası Buruk'a ise şu sözlerle destek verdi:

"Okan Buruk'un başarılı olmasını, Galatasaray'ın şampiyon olmasını çok istiyorum. Hatta kendi dönemimde bile bu kadar istememiştim. Çünkü Okan hoca karakterli, düzgün bir insan ve başarılı olmayı herkesten çok hak ediyor. Florya'ya sık sık gidip takımı ve hocamı ziyaret ediyorum. Her zaman yanlarında olacağım."

Abdurrahim Albayrak'ın bu açıklamaları sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, eski yöneticinin yeniden sarı - kırmızılı kulübe geri döneceğini iddia etiler.