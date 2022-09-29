  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte cevabı...
Spor

Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte cevabı...

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak, her çarşamba düzenlediği geleneksel Karadeniz yemeğinde Dursun Özbek ve Okan Buruk ile bir araya geldi. Albayrak, buluşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-29 10:44:00 -
Galatasaray'a geri mi dönüyor? İşte cevabı...

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak, her çarşamba düzenlediği geleneksel Karadeniz yemeğinde Dursun Özbek ve Okan Buruk ile bir araya geldi. Albayrak, buluşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak, her çarşamba günü düzenlediği geleneksel Karadeniz yemeğine Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da katıldı. Albayrak yemekte hem Özbek hem Buruk'la samimi görüntüler verdi.

Özbek'e, "Çok şükür başkanım, Galatasaray iyi gidiyor. Galatasaray iyi olduğu sürece biz mutluyuz" diyen Albayrak, hocası Buruk'a ise şu sözlerle destek verdi:

"Okan Buruk'un başarılı olmasını, Galatasaray'ın şampiyon olmasını çok istiyorum. Hatta kendi dönemimde bile bu kadar istememiştim. Çünkü Okan hoca karakterli, düzgün bir insan ve başarılı olmayı herkesten çok hak ediyor. Florya'ya sık sık gidip takımı ve hocamı ziyaret ediyorum. Her zaman yanlarında olacağım."

Abdurrahim Albayrak'ın bu açıklamaları sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, eski yöneticinin yeniden sarı - kırmızılı kulübe geri döneceğini iddia etiler.

 

Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...
Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...

Medya

Böyle dizi olmaz olsun! Nasıl bir kafadır bu...

Yağ yakan süper detoks suyu: Faydalarını görünce her gün içmek isteyeceksiniz
Yağ yakan süper detoks suyu: Faydalarını görünce her gün içmek isteyeceksiniz

Kadın - Aile

Yağ yakan süper detoks suyu: Faydalarını görünce her gün içmek isteyeceksiniz

Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı
Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

Medya

Gönül Dağı’nda sürpriz gelişme… Yeni oyuncular geliyor! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı

Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...
Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...

Dünya

Katar'ın dev enerji projesi: Milyar dolarlık mega anlaşma! Dünyanın en büyük LNG - NFS projesi...

Dev ankete göre işte şampiyon takım!
Dev ankete göre işte şampiyon takım!

Spor

Dev ankete göre işte şampiyon takım!

Şifa deposu 'koruk suyu' faydaları ile şaşırtıyor! Koruk suyu nasıl tüketilir? Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?
Şifa deposu 'koruk suyu' faydaları ile şaşırtıyor! Koruk suyu nasıl tüketilir? Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?

Gıda

Şifa deposu 'koruk suyu' faydaları ile şaşırtıyor! Koruk suyu nasıl tüketilir? Koruk suyu tansiyonu düşürür mü?

Göbek eriten altın yoğurt kürü nasıl yapılır? Zerdeçallı yoğurt kürü Saraçoğlu tarifi
Göbek eriten altın yoğurt kürü nasıl yapılır? Zerdeçallı yoğurt kürü Saraçoğlu tarifi

Kadın - Aile

Göbek eriten altın yoğurt kürü nasıl yapılır? Zerdeçallı yoğurt kürü Saraçoğlu tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23