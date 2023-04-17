Son dakika haberi: Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! Yeni sezonda 9 numara...

Yeni sezon için Mauro Icardi'yi elinde tutmaya çalışan Gaşatasaray'da b planı da hazır... Şayet Arjantinli yıldız, bir başka kulübün yolunu tutarsa, Cimbom dünyaca ünlü bir başka ismi kadrosuna katacak. Bu transfer adeta yeri yerinden oynatacak

Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı takım yeni sezon için golcü arayışlarını sürdürüyor.

Cimbom, Mauro Icardi'nin olası ayrılığında listesindeki adayları belirlemişti.

Aslan'ın transfer hedefindeki forvetlerden birisi de Romelu Lukaku'ydu.

Dünyaca ünlü futbolcunun transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı takıma 29 yaşındaki futbolcunun transferinde müjdeli haber geldi.

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Konuyla ilgili haberi İtalyan basını duyurdu.

a.spor.com.tr'nin La Gazzetta dello Sport'tan çevirdiği habere göre; Inter, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lukaku ile yeni sezonda yola devam etmeyecek.

İtalyan ekibinin Lukaku'nun sakatlık problemleri yaşaması ve yüksek maaşı nedeniyle böyle bir karar aldığı belirtildi.

Belçikalı yıldızın Chelsea ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

Lukaku'nun Chelsea'de de forma giymesi zor gözükürken, hangi takıma imza atacağı önümüzdeki aylarda belli olacak.

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olan Lukaku, bu sezon 24 maçta forma giydi.

Lukaku bu karşılaşmalarda 7 gol attı.

Ayrıca 2 de asist kaydetti.

1.91 boyundaki oyuncu kariyerinde Everton, Manchester United, Anderlecht ve West Brom gibi takımlarda da ter dökmüştü.