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Spor Galatasaray'a büyük şok! Koronavirüse yakalandı
Spor

Galatasaray'a büyük şok! Koronavirüse yakalandı

Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 21:40:00 -
Galatasaray'a büyük şok! Koronavirüse yakalandı

 

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü GZT Giresunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde, taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Testi pozitif çıktı

Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt'un ülkesinde yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Van Aanholt'un izolasyon ile tedavi sürecine başlandığı aktarılırken, karantina süresi 7 Ocak Cuma günü dolacak 31 yaşındaki sol bekin, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı kaydedildi.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed'in idmanda yer almadığı, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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