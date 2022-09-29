Galatasaray'a bomba Icardi gelişmesi!

Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna tam 5 takviye birden yapmıştı. Sarı - kırmızılıların imza attırdığı futbolcular arasında Mauro Icardi de yer aldı.

Galatasaray, Arjantinli santrforu Paris Saint-Germain'den 1 sezonluğuna kiralamıştı. Fransız devinin Icardi'yi sezon sonunda da takımda düşünmediği öğrenilirken, oyuncunun yerine gelecek ismi de belirtildi. PSG'nin hedefindeki ismin Manchester United'dan Marcus Rashford olduğu aktarıldı.

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, bombalarını son gün patlatmıştı. Mauro Icardi, Mathias Ross, Milot Rashica, Yusuf Demir ve Juan Mata'yı kadrosuna katan sarı - kırmızılılar adeta gövde gösterisi yapmıştı. Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı ve maaşından sadece 750 bin euro'sunu ödeyeceği Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından sezon sonu planlaması da yapıldı.

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'in kadroda düşünmediği Arjantinli golcüyle sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edilirken, yıldız ismin yerine gelecek futbolcunun da belli olduğu öğrenildi.

Fransız basınının haberine göre; PSG, Manchester United'dan Marcus Rashford'ı Mauro Icardi'nin yerine kadroya katacak.

PSG'nin 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi'nin uygun bir bedelle satılma ya da tekrar kiralanma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi. Öte yandan haberde Galatasaray'ın sezon sonunda da Icardi'yi transfer etmek için favori olduğu kaydedildi.