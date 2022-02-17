Galatasaray'a bir orta saha daha geliyor!

Bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, Domenec Torrent önderliğinde devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaparak yoluna devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin hedefi ise ligi mümkün olduğunca yukarı sıralarda tamamlamak ve yeni sezonda taraftarlarına bu başarısızlığı unutturmak. Yaz transfer döneminde de önemli tranferler yapması planlanan Cimbom'un gündeminde Fransız devi PSG'nin genç oyuncusu geldi.

Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan başarısızlığın yaralarını UEFA Avrupa Ligi'nde sarmak istiyor.

Teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray'da, devre arasında yapılan transfer hamleleri yazın da devam edecek.

Özellikle orta saha bölgesine yoğunlaşan sarı kırmızılılar, devre arasıntransfer döneminde de gündemde olan Paris Saint-Germain'in genç oyuncusunu listesinde tutuyor.

Galatasaray'ın hedefinde ise Junior Dina Ebimbe var. Aslan, 21 yaşındaki futbolcuyu Fransız devinden kiralamak istiyor.

İki kulüp arasında devre arasında da temaslar kurulmuş ancak orta bir noktada buluşulamamıştı.

Fransız basınında da geniş yer bulan bu transfer gelişmesine PSG'nin de sıcak baktığı ifade edildi.

21 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre bulabileceği bir kulüpte oynamayı istediği ve Galatasaray'ın teklifine olumlu görüş verdiğinin altı çizildi.

PSG'DE 12 MAÇTA OYNADI

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Junior Ebimbe, bu sezon 8'i lig olmak üzere toplam 12 resmi maçta PSG forması giydi ve 407 dakika süre aldı. Orta saha ve sağ kanat mevkilerinde oynayan Ebimbe 2019-2020 sezonu başında A takıma yükselmişti. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun PSG ile olan sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek.