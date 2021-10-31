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Spor Galatasaray zirve yarışına devam ediyor
Spor

Galatasaray zirve yarışına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla yenerek zirve yarışına devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 21:08:00 -
Galatasaray zirve yarışına devam ediyor

Galatasaray ile Gaziantep FK Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 45+3. dakikada Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada fırsatı geri çevirmeyen Galatasaray kritik bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, puanını 20'ye çıkartarak zirve yarışına tutundu. Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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