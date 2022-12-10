Galatasaray yeni sol bekine kavuşuyor!

Okan Buruk'un talebiyle sol bek transferi için çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray, flaş bir takviyeye imza atmak üzere. Galatasaray sezon başında da her konuda anlaştığı sol beki 6 ay rötarlı olarak transfer ediyor. Okan Buruk'un gözden çıkardığı Aanholt'un yerine Uruguaylı futbolcu takıma katılacak. İşte detaylar…

Galatasaray'da Okan Buruk talep ettiği transfere kavuşuyor. Sol bek takviyesi isteyen başarılı teknik adam muradına eriyor. Galatasaray sezon başında da her konuda anlaştığı Uruguaylı sol bekin transferini 6 ay rötarlı gerçekleştiriyor.

Akşam'a göre; Okan Buruk gözden çıkardığı Aanholt'un yerine yönetimden sol bek talep etmişti. Bu bağlamda bir süredir temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılı idareciler, mutlu sona ulaşmak üzere. Okan Buruk'un en kritik nokta olarak gördüğü sol bekte beklenen transfer gerçekleşiyor.

Galatasaray sezon başında da anlaşma sağladığı ancak yabancı kontenjanı sebebiyle transfer edemediği Matias Vina'yı bu kez kadrosuna katıyor. Mourinho, Uruguaylı futbolcunun gidişine izin verirken, Galatasaray transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirecek.

Roma'da düzenli forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Uruguaylı sol bek, son dakika pürüzü çıkmaması durumunda ligin ikinci yarısından itibaren Galatasaray formasını sırtına geçirecek.

İtalyan devi Roma, Matias Vina'yı 2021-22 sezonu başında Palmeiras'tan 13 milyon euro karşılığında transfer etmişti.