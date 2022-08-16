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Spor Galatasaray yeni Marcao'sunu buldu!
Spor

Galatasaray yeni Marcao'sunu buldu!

Marcao'nun Sevilla'ya transfer sonrası stoper arayışlarına başlayan Galatasaray, rotasını Portekiz'e çevirdi. İddialara göre Sarı-Kırmızılı ekip, Famalicao forması giyen 20 yaşındaki genç stoper Alexandre Penetra ile ilgileniyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Galatasaray transferi 2.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ile tamamlamayı planlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 20:21:00 - 2022-08-16 21:53:55
Galatasaray yeni Marcao'sunu buldu!

Marcao'nun Sevilla'ya transfer sonrası stoper arayışlarına başlayan Galatasaray, rotasını Portekiz'e çevirdi. İddialara göre Sarı-Kırmızılı ekip, Famalicao forması giyen 20 yaşındaki genç stoper Alexandre Penetra ile ilgileniyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Galatasaray transferi 2.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ile tamamlamayı planlıyor.

Marcao'nun Sevilla'ya transfer sonrası stoper arayışlarına başlayan Galatasaray, rotasını Portekiz'e çevirdi.

Portekiz basınından Maisfutebol'da yer alan habere göre Galatasaray, Famalicao forması giyen 20 yaşındaki genç stoper Alexandre Penetra ile ilgileniyor.

Sarı-Kırmızılı ekibin Portekizli futbolcunun transferi konusunda Famalicao ile henüz anlaşma sağlayamadığı ancak görüşmelerin devam ettiği de aktarılanlar arasında yer aldı. Ayrıca haberde Galatasaray'ın yakın zaman önce Portekiz liginden Seferovic ve Sergio Oliveira'yı transfer ettiğinin altı çizildi.

Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın Penetra'yı 2.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmayı planladığı iddia ediliyor.

Benfica altyapısından yetişen 20 yaşındaki genç stoper 2020 yılında Famalicao'ya transfer olmuştu. Portekiz Milli Takımı'nın 21 yaş altı takımı kadrosunda da kendisine yer bulmaya başlayan Penetra'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon takımıyla 34 maça çıkan Penetra, 2 kez de gol atma başarısı göstermişti.

 

 

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