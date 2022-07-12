Galatasaray yeni Marcao'sunu buldu!
Bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü savunmacı Jerome Boateng'in kulübüyle anlaşma sağladı. Son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.
Bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü savunmacı Jerome Boateng'in kulübüyle anlaşma sağladı. Son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.
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Sarı-kırmızılı idareciler, Marcao'nun alternatifini Fransa'da buldu. Cimbom, 33 yaşındaki Jerome Boateng için Olympique Lyon ile bedelsiz kiralama için anlaşmaya vardı.
1.5 milyon euro alacak
Skorer'in haberine göre; Galatasaray'la Jerome Boateng arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu.
Sarı-kırmızlıların, bir yıllık sözleşme karşılığında futbolcuya da maç başı dahil toplamda 1 milyon 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un onay vermesi halinde Alman futbolcunun hemen imza atacağı kaydedildi.
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