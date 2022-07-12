  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Twitter'dan 'Elon Musk'a cevap! Geçersiz ve haksız

ABD'den dikkat çeken iddia: Rusya'ya yüzlerce İHA ve SİHA verilecek

Türkiye ile muhtıra imzalayan İsveç'ten bir skandal daha!

Milyonlarca dolarlık vurgun: FETÖ'nün kurban paralarına çöktüğü ortaya çıktı!

Silahsız Müslüman Boşnakları, Sırp katillere katlettiren Hollanda'dan pişkin açıklama! Özür dilemek yetiyor mu!

Bakan Koca'dan Hekim Sen'in 'doktorlar silahlansın' çağrısına sert tepki!

Kadının beyanı esastır Batuhan!

Skandal başıboşluk halk sağlığını tehdit ediyor! "Burası hastane mi, pislik yuvası mı?"

İBB Başkanı Ekrem de İstanbul'da olsaydı da basın açıklamasına katılsaydı!

Böyle olur solcu sahtekarlık! Terkoğlu, düne kadar küfrettiği Erbakan Hoca'yı şahit gösterdi
Spor Galatasaray yeni Marcao'sunu buldu!
Spor

Galatasaray yeni Marcao'sunu buldu!

Bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü savunmacı Jerome Boateng'in kulübüyle anlaşma sağladı. Son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 14:28:00 -
Galatasaray yeni Marcao'sunu buldu!

Bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü savunmacı Jerome Boateng'in kulübüyle anlaşma sağladı. Son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek.

Galatasaray'da yönetim sessiz sedasız bir dünya yıldızını daha kadroya katıyor...

Sarı-kırmızılı idareciler, Marcao'nun alternatifini Fransa'da buldu. Cimbom, 33 yaşındaki Jerome Boateng için Olympique Lyon ile bedelsiz kiralama için anlaşmaya vardı.

1.5 milyon euro alacak

Skorer'in haberine göre; Galatasaray'la Jerome Boateng arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu.

Sarı-kırmızlıların, bir yıllık sözleşme karşılığında futbolcuya da maç başı dahil toplamda 1 milyon 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un onay vermesi halinde Alman futbolcunun hemen imza atacağı kaydedildi.

 

 

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Tırnak mantarından kurtulmak bu kadar basitmiş! Tırnak mantarı en hızlı nasıl geçer?
Tırnak mantarından kurtulmak bu kadar basitmiş! Tırnak mantarı en hızlı nasıl geçer?

Kadın - Aile

Tırnak mantarından kurtulmak bu kadar basitmiş! Tırnak mantarı en hızlı nasıl geçer?

İbn-i Sina reçetesi: Kavun kabuğunu kaynatıp suyunu için! Sedef, egzama, saç dökülmesi her derde deva
İbn-i Sina reçetesi: Kavun kabuğunu kaynatıp suyunu için! Sedef, egzama, saç dökülmesi her derde deva

Kadın - Aile

İbn-i Sina reçetesi: Kavun kabuğunu kaynatıp suyunu için! Sedef, egzama, saç dökülmesi her derde deva

Ağız kokusu nasıl geçer? En faydalı çözümler! Ağız kokusu için evde neler yapılabilir?
Ağız kokusu nasıl geçer? En faydalı çözümler! Ağız kokusu için evde neler yapılabilir?

Kadın - Aile

Ağız kokusu nasıl geçer? En faydalı çözümler! Ağız kokusu için evde neler yapılabilir?

Cam kavanozda kışlık yaprak tarifi: Bulaşık makinasında hazırlaması en kolay kışlık yaprak yapımı
Cam kavanozda kışlık yaprak tarifi: Bulaşık makinasında hazırlaması en kolay kışlık yaprak yapımı

Kadın - Aile

Cam kavanozda kışlık yaprak tarifi: Bulaşık makinasında hazırlaması en kolay kışlık yaprak yapımı

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 hata! Her 3 çocuktan biri bu yüzden alerji oluyor
Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 hata! Her 3 çocuktan biri bu yüzden alerji oluyor

Sağlık

Çocuklarda yaz alerjisini tetikleyen 8 hata! Her 3 çocuktan biri bu yüzden alerji oluyor

Recep İvedik bile çileden çıktı!
Recep İvedik bile çileden çıktı!

Aktüel

Recep İvedik bile çileden çıktı!

En doğal yaban mersinini evinizde yetiştirin! Faydaları saymakla bitmiyor! Bol bol tüketin!
En doğal yaban mersinini evinizde yetiştirin! Faydaları saymakla bitmiyor! Bol bol tüketin!

Yaşam

En doğal yaban mersinini evinizde yetiştirin! Faydaları saymakla bitmiyor! Bol bol tüketin!

Çoban çantasının faydaları ve zararları İbrahim Saraçoğlu anlatıyor! Çoban çantası kürü nasıl yapılır?
Çoban çantasının faydaları ve zararları İbrahim Saraçoğlu anlatıyor! Çoban çantası kürü nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Çoban çantasının faydaları ve zararları İbrahim Saraçoğlu anlatıyor! Çoban çantası kürü nasıl yapılır?

Sabahları kuru üzüm yemek işte bu kadar faydalı! Kuru üzüm suyu nasıl yapılır?
Sabahları kuru üzüm yemek işte bu kadar faydalı! Kuru üzüm suyu nasıl yapılır?

Sağlık

Sabahları kuru üzüm yemek işte bu kadar faydalı! Kuru üzüm suyu nasıl yapılır?

10 Dakikada: Mayasız balon bazlama tarifi
10 Dakikada: Mayasız balon bazlama tarifi

Kadın - Aile

10 Dakikada: Mayasız balon bazlama tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23