Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti! 'Anlaşmaya varıldı' iddiası

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen ve bonservisi elinde olan Ahmed Musa ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen ve bonservisi elinde olan Ahmed Musa ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Nijeryalı forvetin transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. CSKA Moskova ve Leicester City gibi önemli kulüplerde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev alabiliyor.