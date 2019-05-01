ÖSYM Galatasaray Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. Üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2019, Galatasaray Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2019, Galatasaray Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM, Galatasaray Üniversitesi taban puanları sıralaması açıklandı mı? Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte Galatasaray Üniversitesi taban puanları 2019 haberleri...





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Galatasaray Üniversitesi bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi)

Felsefe

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fransız Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Hukuk

(Hukuk Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İletişim

(İletişim Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Siyaset Bilimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019