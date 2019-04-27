Galatasaray Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri lisansüstü programları için 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenciler için başvuru şartları açıklandı. Peki Galatasaray Üniversitesi lisansüstü programları başvuruları ne zaman yapılacak?

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına ve Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına 2019-2020 öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenciler için başvuru koşulları, kontenjanlar ve ön kayıt tarihleri http://fbe.gsu.edu.tr ve http://sbe.gsu.edu.tr web sayfalarında yayımlanmıştır.

Başvuru şartları neler?

Adayların başvuracakları programın uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları gereklidir. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. ALES yerine geçebilecek uluslararası düzeyde kabul gören sınav eşdeğerlikleri Tablo 1’de yer almaktadır.

Yabancı Dil Bilgisi

Adayların başvuracakları programın öngördüğü yabancı dilde yeterli puana sahip olmaları gereklidir. Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve Tablo 2’de belirten sınavların herhangi birinden gerekli puanı aldıklarını belgeleyenler, yabancı dil koşulunu sağlamış olurlar. Türkçe programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir “TÖMER C1” belgesi veya YÖK tarafından Türkçe dil yeterliliği için kabul edilen eşdeğer bir belge sunmaları gerekir.

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