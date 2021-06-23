Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir. Adaylar müracaatlarını 23.06.2021 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılamayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

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