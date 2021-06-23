  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık çalışanları korona aşısını en ücra köylere kadar ulaştırıyor
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 732 parça tarihi eser ele geçirildi
Hindistan'da, Delta Plus Covid-19 mutasyonun vakaları 40'a yükseldi
İnternetten satışını yaptı! Mahkemeden 'pat pat' cezası
Ekonomi Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitenin çeşitli birimlerindeki kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 14:30:00 -
Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de Adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesindeki  genel  şartları  ve  “Galatasaray  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir. Adaylar müracaatlarını 23.06.2021 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılamayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay