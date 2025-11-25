Galatasaray - Union Saint-Gilloise CANLI ANLATIM
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk ediyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 0 Union Saint-Gilloise skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ
Galatasaray 0 - 0 Union Saint-Gilloise
45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45' İlk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.
37' Sarı Kart - Promise David
32' Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Florucz'un vuruşunda top Uğurcan'da kaldı.
26' DİREKTEN DÖNDÜ! Ceza sahası sışı sol çaprazında topla buluşan Gabriel Sara uzaktan kaleyi düşündü. Sara'nın şık vuruşunda top direkten döndü.
24' Niang sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Sallai'nin ayak koyduğu top kornere gitti.
23' Hızlı gelişen atakta sağ kanattan Galatasaray kalesine koşusunu sürdüren David ceza sahasına ortaladı. Ceza alasında savunma topu uzaklaştırdı.
19' Khalaili'nin uzaktan yaptığı vuruşta top auta gitti.
13' Sarı Kart - İlkay Gündoğan
10' Sane sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
7' Ani gelişen Unios SG atağında Zorgane ceza yayının gerisinden kaleyi düşündü. Zorgane'ın şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.
3' Icardi'nin sol çaprazdan yolladığı derin pasta savunma arkasına sarkan Sane topa dokunamadı ve top yandan auta çıktı.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray
11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.
Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Florucz, Niang, Ait El Hadj, David.