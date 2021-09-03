Galatasaray UEFA Avrupa Ligi oyuncu kadrosu Galatasaray Avrupa Ligi listesi 2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. UEFA’nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye’de alan oyuncular için belirlenen kontenjandan giren isimler Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz oldu. Altyapı eğitimini Galatasaray’da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulübümüz bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan’ın isimleri UEFA’ya bildirildi.

Galatasaray UEFA Avrupa Lig A Listesi kadro dışı kalanlar

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz ve Emre Akbaba UEFA kadrosunda yok. Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruţan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey’in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA’nın belirlediği “serbest oyuncu” statüsü ile A Listesi’nde kendilerine yer buldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü 2021

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecen olan temsilcimiz Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşen Sarı-kırmızılı takım, ilk maçında Lazio'yu konuk edecek. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

16 Eylül 19.45 | Galatasaray - Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya - Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım 19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio - Galatasaray