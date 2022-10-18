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Spor Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor
Spor

Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 12:01:00 -
Galatasaray Türkiye Kupası'nda sahne alıyor

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor, 2. turdan başladığı kupada Nevşehir Belediyespor'u eleyerek 3. turda yükseldi.

Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon 5. turda Denizlispor'a elendi.

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