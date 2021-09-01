Galatasaray transfer son durum! Galatasaray kimi transfer edecek?

Monaco'dan 1 Eylül 2019'da transfer edilen tecrübeli yıldız Radamel Falcao, büyük beklentilere rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe istenen katkıyı sağlayamadı. Falcao’nun maliyeti Galatasaray’a bir hayli ağır oldu, Falcao Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazandı. İki sezonda yaklaşık 150 milyon lira para alan Falcao'nun bu sezonki maaşının bir bölümünün de Galatasaray Kulübü tarafından ödeneceği öne sürüldü.

Galatasaray kimi transfer edecek?

Skorer’in haberine göre Okay Yokuşlu için Celta Vigo’ya 900 bin euro kiralama teklifinde bulunan Cim-Bom, zorunlu satın alma opsiyonunun ise 2 milyon euro olmasını istedi. Arsenal forması giyen Mohamed Elneny için de devrede olan sarı-kırmızılılar 5 milyon euroyu gözden çıkardı. 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu için İngiliz kulübünün kararı bekleniyor. Galatasaray’ın listesindeki bir diğer oyuncu Aliou Dieng için ise Ah-Ahly ile pazarlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılılar bu üç futbolcudan birini 6 numara pozisyonuna transfer etmeyi düşünüyor.

Galatasaray transferleri listesi 2021-2022

Alparsan Öztürk

Aytaç Kara

Bariş Alper Yılmaz

Cicildao

Sacha Boey

Aanholt

Öte yandan 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.