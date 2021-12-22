  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray tarihi tersten yazdı!
Spor

Galatasaray tarihi tersten yazdı!

Galatasaray tarihinin en kötü sezonunu geçirdiği 2010-11’den bu yana ilk defa 18 hafta sonunda eksi averaja düştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 16:45:00 -
Galatasaray tarihi tersten yazdı!

Galatasaray tarihinin en kötü sezonunu geçirdiği 2010-11’den bu yana ilk defa 18 hafta sonunda eksi averaja düştü. 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik alan Cimbom 6 mağlubiyeti de engelleyemedi. Toplamda 54 puanın 30’unu kaybeden sarı-kırmızılılılar 24 puanla zirveden çok ama çok uzak kaldı.

Eksi 1 averaja düştü

Sarı-kırmızılılar sadece puan olarak averaj konusunda da tarihinin en kötü performanslarından birini çizdi. Şu ana kadar 22 gol kaydeden Cimbom, kalesinde de 23 gol görerek 18’inci haftayı eksi 1 averajda tamamladı. Galatasaray 11 yıl sonra 18’inci haftalarda eksi averaja düştü.  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay