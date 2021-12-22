Galatasaray tarihi tersten yazdı!

Galatasaray tarihinin en kötü sezonunu geçirdiği 2010-11’den bu yana ilk defa 18 hafta sonunda eksi averaja düştü. 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik alan Cimbom 6 mağlubiyeti de engelleyemedi. Toplamda 54 puanın 30’unu kaybeden sarı-kırmızılılılar 24 puanla zirveden çok ama çok uzak kaldı.

Eksi 1 averaja düştü

Sarı-kırmızılılar sadece puan olarak averaj konusunda da tarihinin en kötü performanslarından birini çizdi. Şu ana kadar 22 gol kaydeden Cimbom, kalesinde de 23 gol görerek 18’inci haftayı eksi 1 averajda tamamladı. Galatasaray 11 yıl sonra 18’inci haftalarda eksi averaja düştü.