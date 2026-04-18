Spor Galatasaray taraftarını şoke eden kadro seçimi: Osimhen kadroda yok, derbiye saklanıyor!
Spor

Galatasaray taraftarını şoke eden kadro seçimi: Osimhen kadroda yok, derbiye saklanıyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaray taraftarını şoke eden kadro seçimi: Osimhen kadroda yok, derbiye saklanıyor!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Galatasaray’da şok bir gelişme yaşandı. Özel aparatıyla sahada olması beklenen dünya yıldızı Victor Osimhen, maç kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Okan Buruk, yıldız golcünün durumuyla ilgili son noktayı koyarken tüm gözler önümüzdeki hafta oynanacak kritik derbiye çevrildi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray, maç kadrosunu açıkladı. Özel aparatla sahada olması beklenen Victor Osimhen, Galatasaray'ın kadrosunda yer almadı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Özel aparatla sahada olması beklenen Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in ise maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

İşte Galatasaray'ın 11'i:

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Osimhen antrenmanların belli bölümlerini bizimle yaptı. Yener hoca ve Osimhen ile yaptığımız görüşmelerde bu maçın kadrosunda olmaması kararını verdik. Fenerbahçe maçında oynayabilecek oyunculardan biri olacak" ifadelerini kullandı.

