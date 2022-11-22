Galatasaray taraftarından Ronaldo çılgınlığı
Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, uzun yıllar formasını giydiği Manchester United ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrasında Galatasaray taraftarı Ronaldo için yönetime çağrıda bulundu.
Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, uzun yıllar formasını giydiği Manchester United ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrasında Galatasaray taraftarı Ronaldo için yönetime çağrıda bulundu.
İngiliz ekibi Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Ronaldo, Talk Sport’tan Piers Morgan’a verdiği röportajda kulüp içerisinde yaşadıkları ve sorunları dile getirmesi sonrası tartışmaların odağı haline gelmişti.
Bugün alınan karar sonrası yıldız oyuncu Manchester United ile yollarını ayırmış oldu.
Bu ayrılığın ardından ise Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Cristiano Ronaldo paylaşımları yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi için yönetime mesaj yolladılar.