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Spor Galatasaray taraftarına sadece 15 dakika yetti! Vay anasını
Spor

Galatasaray taraftarına sadece 15 dakika yetti! Vay anasını

Domenec Torrent ile yolları ayırmak için gün sayan Galatasaray'da yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un ismi sık sık gündeme gelirken, taraftarlar sosyal medyada yaptıkları Fatih Terim çağrısıyla gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 12:17:00 -
Galatasaray taraftarına sadece 15 dakika yetti! Vay anasını

 

Galatasaray'da başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

 

Domenec Torrent ile yolları ayırmak için gün sayan Galatasaray'da yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un ismi sık sık gündeme gelirken taraftarlar sosyal medyada yaptıkları Fatih Terim çağrısıyla gündeme oturdu.

Türkiye ve dünya gündemine damga vurdu

Galatasaray taraftarı, Twitter'da "Fatih Terim zamanı" etiketini yaptıkları paylaşımlarla 15 dakikada Türkiye gündeminde 1. sıraya çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın başında yeniden deneyimli hocayı görmek isteyen taraftarlar, etiketi dünya gündeminde ise ilk 5 içerisine taşıdı. Dursun Özbek yönetimine çağrıda bulunan sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, Fatih Terim ile yeniden şampiyon olmak istediklerini belirtti.

 

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Yorumlar

Göksen Merey

bu sosyal medyaya hiç güvenilmez paralı hesaplar bu haberin arkasından rakipler bile çıkabilir. maksat ortalık karışsın.
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