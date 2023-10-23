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Spor Galatasaray taraftarına bomba haber! Bayern Münih'te şok üstüne şok!
Spor

Galatasaray taraftarına bomba haber! Bayern Münih'te şok üstüne şok!

Yeniakit Publisher
2023-10-23 14:54:00 -
Galatasaray taraftarına bomba haber! Bayern Münih'te şok üstüne şok!

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Alman ekibinde 5 yıldız futbolcu kadroya dahil edilmedi. Galatasaray taraftarı da bu haberi oldukça sevinçli karşıladı... Detaylar haberimizde...

Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı. 

 Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro, Bayern Münih’in Galatasaray maçı kamp kadrosunda yer almadı.

İşte Bayern Münih'in kadrosu:

"Peretz, Ulreıch, Kim Min Jae, De Ligt, Kımmıch, Kane, Sane, Coman, Choupo-Motıng, Davıes, Sarr, Müller, Laımer, Tel, Mazraouı, Kratzıg, Musıala, Pavlovic."

Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki mücadele 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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