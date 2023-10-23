Galatasaray taraftarına bomba haber! Bayern Münih'te şok üstüne şok!
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Alman ekibinde 5 yıldız futbolcu kadroya dahil edilmedi. Galatasaray taraftarı da bu haberi oldukça sevinçli karşıladı... Detaylar haberimizde...
Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı.
İşte Bayern Münih'in kadrosu:
"Peretz, Ulreıch, Kim Min Jae, De Ligt, Kımmıch, Kane, Sane, Coman, Choupo-Motıng, Davıes, Sarr, Müller, Laımer, Tel, Mazraouı, Kratzıg, Musıala, Pavlovic."
Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki mücadele 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
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