Galatasaray taraftarı sevinçten tavanda halay çekti
Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak bitirdi. Şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarı hızını alamayarak tavana çıktı.
Süper Lig’de 36. hafta maçında Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Galatasaray taraftarları tüm Türkiye'de şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar sırasında renkli görüntüler oluştu. Sosyal medyada yer alan bir videoda, hızını alamayan taraftar tavanda bile halay çekti.
Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Süper Lig şampiyonuna kolay rakipler! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri