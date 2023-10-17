Galatasaray taraftarı deliye dönecek! Mauro Icardi'ye yönelik flaş hamle
İtalyan devi Inter'in, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği iddia edildi... Galatasaray taraftarının 'sevgilisi' olmayı başarmış bu ismin bu transfere ne diyeceği ise merak konusu oldu... Detaylar haberimizde...
İtalyan basınında yer alan habere göre; Çizme devi Inter, Mauro Icardi'yi transfer gündemine aldı.
Bu sezon hücum hattında Lautaro Martinez'in ayağına bakan Inter'de yönetimin yeni bir golcü almayı düşünüyor ve transfer listesinin içinde Inter formasıyla 2 kez Serie A gol kralı olan Mauro Icardi de var.
Bir dönem Inter'de forma giyen Mauro Icardi, kaptanlık yaptığı takımda çalkantılı dönemler geçirmişti.
Arjantinli oyuncunun efsane olduğu Inter'e geri dönmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.
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