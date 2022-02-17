Galatasaray Futbol Takımı'nda sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile'nin getirildiği açıklandı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, “17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız” dedi. Peki, Pasquale Sensibile kim?

Galatasaray sportif direktörü kim oldu?

50 yaşındaki İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı.

Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria gibi takımlarda sportif direktörlüğü görevinde bulunmuştu.

2018'de Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı ve o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmadı.