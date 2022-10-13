Galatasaray sonunda bunu da yaptı!

Galatasaray'ın Nef Stadyumu, Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Stadyumun üstünde bulunan 10.000'den fazla güneş paneli, elektrik tasarrufu için kullanılıyordu. Avrupalı inceleyiciler, Galatasaray'ın stadyumundaki bu teknolojiyi fark etti ve büyük ödülü sarı-kırmızılılara verdi.

Galatasaray, Avrupa'da kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Yapılan transferlerle sezon başında gündemi süsleyen sarı-kırmızılılar bu kez de stadyumuyla ön plana çıktı.

Guinness Dünya Rekorları, İstanbul'daki Nef Stadyumu stadyumunu, bir stadyum tarafından üretilen en yüksek güneş enerjisi rekoru olan 4.2 MW ile tarihe geçtiğini açıkladı.

Galatasaray stadyumunun çatısında bulunan güneş panellerinden üretilen enerji ile stadyumun elektrik ihtiyacının yüzde 63'ü karşılanabiliyor. Ayrıca çatıda bulunan 10.404 güneş paneli, dünyanın hiçbir kulübünde yer almıyor.