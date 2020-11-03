Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı belirtildi.
İdmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.
Tetkikleri sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao ile sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma saptanan Marcelo Saracchi'nin tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Younes Belhanda'nın tedavisinin ardından salon ve sahada antrenman yaptığı, Emre Taşdemir'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.