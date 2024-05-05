Galatasaray, Sivasspor engelini de aştı! Kaldı 3 maç... Şampiyonluğa adım adım!
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor’u 6-1 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü kayıpsız sürdürdü. Sarı-Kırmızılıların gollerini Ziyech (2), Mertens (2) ve Icardi (2) kaydetti.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor’u 6-1 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü kayıpsız sürdürdü. Sarı-Kırmızılıların gollerini Ziyech (2), Mertens (2) ve Icardi (2) kaydetti.
11. dakikada Kerem Demirbay’ın ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı penaltı noktasına çevirdi. Icardi’nin boşalttığı alana geriden koşu yapan Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0.
22. dakikada Köhn’ün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından orta açtı. Kerem Demirbay’ın arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
26. dakikada Köhn’ün pasında topla buluşan Icardi, bekletmeden Torreira’ya meşin yuvarlağı aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayından çektiği şutta top, üstten auta gitti.
34. dakikada Bartuğ’ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Muslera, bu pozisyonda topu kontrol etti.
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38. dakikada Köhn’ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi’nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.
Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
46. dakikada Ziyech’in pasında Mertens’in sert şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
52. dakikada Barış Alper’in pasında topla buluşan maçın etkili isimlerinden Hakim Ziyech’in sert vuruşu kaleci Ali Şaşal’da kaldı.
54. dakikada Turgunbayev’in kullandığı köşe vuruşunda Rey Manaj kafayla arkaya aşırttı. Caner Osmanpaşa arka direğe seken topa dokunarak topu ağlara yolladı: 2-1
59. dakikada sağ kanattan Mertens’in ortasında rakibinden kurtulan Icardi tek dokunuşla Ali Şaşal Vural’ı çaresiz bıraktı: 3-1
60. dakikada Torreira’nın pasında Ziyech uzaktan müthiş bir şut çıkararak topu ağlara yolladı: 4-1
73. dakikada Icardi’nin pasında Mertens topu ağlara gönderdi: 5-1
86. dakikada Kerem’in pasında Icardi’nin golü maçın skorunu ortaya çıkardı: 6-1