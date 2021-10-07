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Spor Galatasaray sistem değişikliğine gidiyor
Spor

Galatasaray sistem değişikliğine gidiyor

Galatasaray'ın son günlerde aldığı tatmin edici skorlarla birlikte Teknik Direktör Fatih Terim sistem değişikliğine gitme kararı aldı. Forvet oyuncularının performansından memnun olan tecrübeli teknik adam, forvetlerin formuyla birlikte çift santrforlu sisteme geçiş yapmayı düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 12:29:00 -
Galatasaray sistem değişikliğine gidiyor

Galatasaray forvetleri vites artırdı. Son maçlarda 3 golcüsünden de verim alan teknik direktör Fatih Terim, sistemi değiştirmeyi düşünüyor. Mustafa Muhammed Çaykur Rizespor’a 2 gol atarken, Diagne ise hücumdaki etkinliği ve antrenman performansı ile dikkat çekiyor. Halil Dervişoğlu da bu sezon 4 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Oyunun akışı içinde çift santrfora döndüğünde futbolcularının performansından memnun kalan Terim, bu sistemde ısrar edecek.

Rakibe göre sistem

Teknik heyet, rakibe göre bazı maçlarda çift forvetli sistemle takımı sahaya çıkarmayı planlıyor. Deneyimli teknik adam, Diagne’nin de takımda kalmasını istiyor. Terim, 2023 yılında sözleşmesi bitecek Senegalli futbolcu için devre arasında gelebilecek olası tekliflerin reddedilmesini istedi.

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