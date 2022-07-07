Galatasaray, Sergio Oliveira transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray yabancı orta saha transferi için girişimlerini sürdürürken İtalya'ya giden Erden Timur gece yarısı bombayı patlattı.

Galatasaray, Porto'da forma giyen Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı takım bu transfer için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca 30 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Galatasaray , Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur ilk Avrupa seferinde ilk yabancı transferini yaptı. Sarı-Kırmızılı takım Porto'da forma giyen 30 yaşındaki Portekizli orta saha Sergio Oliveira'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Portekiz devine 3 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Senelik 2.5 milyon Euro kazanacak

Transfer dönemini bir an önce bitirerek lige hazır hale girmek için çalışan Galatasaray, Sergio Oliveira ile de anlaştı. Futbolcuyla bonuslar dahil yaklaşık 2 milyon 500 bin euroya anlaşma sağlanırken, Porto da ikna edildi. Geçen sezon Roma’da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferini Galatasaray bitirdi.

Geçen sezon Porto ve Roma formaları altında toplam 46 resmi maça çıkan Sergio Oliveira, 8 gol attı, 2 de asist yaptı.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da sabaha karşı bu transferin noktalandığını ve oyuncunun 2-3 gün içinde İstanbul'a geleceğini paylaştı.