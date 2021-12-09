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Spor Galatasaray sahaya çıkıyor
Spor

Galatasaray sahaya çıkıyor

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile çok kritik bir maça çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 10:06:00 -
Galatasaray sahaya çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında bugün deplasmanda İtalya’nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.

Roma Olimpiyat Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Grubunda çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor.

İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında İstanbul›da oynanan ilk maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray, rakibi karşısında bugün puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak. Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi›nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-offta mücadele edecek.

Galatasaray’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, Lazio maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Sasha Boey de maçın kadrosunda yer almayacak. UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lazio maçında görev yapamayacak.

Fatih Terim’in Lazio deplasmanında en çok güvendiği isimlerin başında Sofiane Feghouli geliyor. Cezayirli yıldızla aradaki buzları eriten ve son haftalarda sürekli şans vermeye başlayan Terim, öğrencisinin tecrübesinden yararlanmaya kararlı. Son antrenmanda Feghouli ile özel bir görüşme yapan Terim’in, “Sahada sorumluluk almanı ve asla oyunu bırakmamanı istiyorum. Ön tarafta bizim için yapacağın iş çok kıymetli ama senitakım savunmasında da görmek istiyorum. Bu atmosferden ancak takım halinde mücadele edersek çıkabiliriz” dediği belirtildi. Bu sezon Sofiane Feghouli, 15 maçta forma giyerken 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Dennis Man Cimbom’a doğru

Avrupa Ligi’ndeki Lazio deplasmanında grup liderliği için sahaya çıkacak olan Galatasaray ‘ın gündemdeki diğer maddesi ise transfer olacak. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kurmaylarıyla birlikte Dennis Man transferinin detaylarını görüşmek üzere Parma ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İtalyan kulübünün sezon başında 13 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu genç Rumen’le ilgili olarak, yavaş yavaş Sarı-Kırmızılılar’ın planladığı seviyeye yaklaştığı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için 6-7 milyon Euro civarında bir bonservisi gözden çıkarırken, bunu da uzun vadeli taksitler halinde ödemenin formülünü arıyor.

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