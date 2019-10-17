Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar? Biletler satışa çıktı mı?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta maçında 22 Ekim'de İstanbul'da İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Temsilcimiz grupta oynadığı 2 maçta 1 puan toplayabilmişti. Taraftarlar bu dev maç öncesi biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki, Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar? Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...

Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı biletleri satışa çıktı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında, 22 Ekim 2019 saat 22:00’da Real Madrid takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 17 Ekim Perşembe günü, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.

Bilet satışları, 17 Ekim Perşembe günü saat 14:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 18 Ekim Cuma saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına satış yapılacaktır. 21 Ekim Pazartesi gününden itibaren diğer logolu passolig kartlarına kalan yerler satışa açılacaktır.

Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar?

Galatasaray, Real Madrid maçı biletlerini en ucuz 175 TL olarak satışa çıkarttı. İşte Real Madrid maçının bilet fiyatları;

Kategori 1: 1500 lira

Kategori 2: 1300 lira

Kategori 3: 1200 lira

Kategori 4: 1000 lira

Kategori 5: 900 lira

Kategori 6: 700 lira

Kategori 7: 500 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 200 lira

Kategori 11: 175 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 175 lira