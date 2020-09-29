Galatasaray Rangers'e gözünü çevirdi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Rangers maçına odaklandı.
Dev derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, gözünü UEFA Avrupa Ligi play-off turuna çevirdi.
Galatasaray Futbol Takımı, 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya temsilcisi Rangers ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam ettiriyor.
Kulüpten hazırlıklara ilişkin açıklama geldi.
Yoğun çalışma
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinin tamamında forma giyen oyuncuların ayrıldığı bölümde hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde çalışıldı.
Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılık çalışması da yapıldı. Çift kale maçla devam eden idmanda yenilenme koşuları yapıldı.
Sakatlığı bulunan futbolculardan Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı. Emre Akbaba ise yapılan kontrollerinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde sahada yükleme çalışmalarına başladı.