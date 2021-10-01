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Spor Galatasaray puan durumu | Avrupa Ligi E Grubu puan güncel
Spor

Galatasaray puan durumu | Avrupa Ligi E Grubu puan güncel

Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Futbolseverler E Grubu puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın Avrupa'da kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-10-01 10:10:00 -
Galatasaray puan durumu | Avrupa Ligi E Grubu puan güncel

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla sürdü. Galatasaray deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var?

Galatasaray puan durumu | Avrupa Ligi E Grubu puan güncel

Galatasaray E Grubu ilk maçında Lazio’yu 1-0 mağlup etti. İkinci maçında ise Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

 

E Grubu Galatasaray’ın fikstürü

21.10.2021

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4.11.2021

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25.11.2021

Galatasaray-Marsilya

09.12.2021

Lazio-Galatasaray

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