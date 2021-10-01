Galatasaray puan durumu | Avrupa Ligi E Grubu puan güncel
Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında deplasmanda Marsilya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Futbolseverler E Grubu puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın Avrupa'da kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla sürdü. Galatasaray deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var?
Galatasaray puan durumu | Avrupa Ligi E Grubu puan güncel
Galatasaray E Grubu ilk maçında Lazio’yu 1-0 mağlup etti. İkinci maçında ise Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.
E Grubu Galatasaray’ın fikstürü
21.10.2021
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4.11.2021
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25.11.2021
Galatasaray-Marsilya
09.12.2021
Lazio-Galatasaray