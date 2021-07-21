Galatasaray PSV rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray PSV rövanş maçı saati

Galatasarayımız bu maçın ardından PSV Eindhoven ile UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu rövanşında 28 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Galatasaray PSV rövanş maçı ne zaman?

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 21.00’de oynanacak karşılaşmada Massa’nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Galatasaray PSV rövanş maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Galatasaray PVS istatistikleri

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek. Galatasaray, PSV Eindhoven ile 7 kez kozlarını paylaştı. PVS, sarı kırmızılı takıma karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.