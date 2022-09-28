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Spor Galatasaray, Ocak'ta bombayı patlatıyor!
Spor

Galatasaray, Ocak'ta bombayı patlatıyor!

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar transferde şimdiden atağa kalktı. İtalyan basınında yer alan habere göre Cimbom, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Wolves forması giyen Adama Traore'ye imza attırmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 11:30:49 - 2022-09-28 11:30:48
Galatasaray, Ocak'ta bombayı patlatıyor!

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı-kırmızılılar transferde şimdiden atağa kalktı. İtalyan basınında yer alan habere göre Cimbom, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Wolves forması giyen Adama Traore'ye imza attırmak istiyor. 

Transferin son günlerinde Wolverhampton'a Adama Traore'nin kiralanması için teklif götüren Galatasaray İngiliz kulübünden olumsuz cevap almıştı. Ancak Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre sarı-kırmızılılar İspanyol oyuncuya sözleşme imzalatmaktan vazgeçmedi.

TuttoJuve'nin haberine göre; Wolves'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama'nın menajeriyle, Juventus temas kurdu ve ön görüşme yaptı, isteklerini sordu. Haberde, "Juventus'un bu transferde ciddi de bir rakibi var. Transferin uzatma anlarında Adama'nın haklarını almak isteyen Galatasaray, menajeriyle olan bağlantısını kesmedi. Karşılıklı görüş alışverişine devam ediyorlar" denildi. Sarı-kırmızılı ekibin, elini çabuk tutarak Adama Traore'ye ocak oyunda sözleşme imzalatmak istediği ifade edildi. Aksi takdirde zorlu rakiplerle karşı karşıya kalabilir.

 


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