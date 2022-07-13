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Spor Galatasaray-Mol Vidi maç sonucu:
Spor

Galatasaray-Mol Vidi maç sonucu:

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan temsilcisi Mol Vidi ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti? Galatasaray maç sonucu:

Yeniakit Publisher
2022-07-13 22:14:00 -
Galatasaray-Mol Vidi maç sonucu:

Galatasaray, Avusturya kampının ikinci hazırlık maçında Mol Fehervar ile karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray-Mol Vidi maç sonucu:

Galatasaray, Mol Vidi’ye 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golünü 32. dakikada Kenan Kodro kaydetti.

Galatasaray: Batuhan Şen, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mostafa Mohamed

Mol Vidi: Kovacs, Rus Shabanov, Serafimov, Fiola, Petryak, Nego, Pinto, Heister, Kodro, Lednev

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