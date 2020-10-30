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Spor Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:26:00 -
Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların idmandan sonra tesislerde kampa girdiği duyuruldu.

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