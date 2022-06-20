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Spor Galatasaray, Milli yıldızı bitiriyor!
Spor

Galatasaray, Milli yıldızı bitiriyor!

Galatasaray, teknik direktör sorununu Okan Buruk ile çözmesinin ardından hoca tarafından verilen transfer listesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sağ bek konusunda İtalya’da Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür için çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 12:23:00 -
Galatasaray, Milli yıldızı bitiriyor!

Galatasaray, teknik direktör sorununu Okan Buruk ile çözmesinin ardından hoca tarafından verilen transfer listesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sağ bek konusunda İtalya’da Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür için çalışmalara başladı.

5 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, yeniden şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için startı verdi. İlk olarak, 23 yaşındaki Mert Müldür için İtalyan ekibiyle pazarlığa oturacak olan Cim-Bom’da bu transfer için kesenin ağzı açıldı. 2024’e kadar Sassuolo ile kontratı bulunan yetenekli futbolcu için bonuslarla beraber yaklaşık 5 milyon euronun gözden çıkarıldığı bildirildi.

OKAN BURUK ÇOK İSTİYOR

Galatasaray’da kale ve savunma hattının yabancılardan oluşması nedeniyle bu bölgede kısmi olarak yerlileştirme hamlesi düşünülüyor. Bu nedenle sağ ve sol bek oynayabilen Mert Müldür’ün transferinin büyük avantaj yaratacağı düşünülüyor. Okan Buruk’un da Mert Müldür transferini çok önemsediği bildirildi. Cim-Bom, Mert Müldür olmazsa, Kayserispor’dan Onur Bulut’a yönelecek.


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