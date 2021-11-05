Galatasaray Marsilya maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta?
Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda? soruları Galatasaray taraftarı tarafından merak ediliyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma sonrası Galatasaray puanını 8'e çıkartarak gruptaki liderliğini korudu. Peki Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray grupta 5. maçında Marsilya’yı konuk edecek. Geride kalan 5 maçta topladığı 8 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, Avrupa Lig E grubu 5. hafta maçını Marsilya ile oynayacak. Peki Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Marsilya ve Lazio 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray ikinci sıradaki Lazio ile 3 puanlık farkını korudu.
Galatasaray Marsilya maçı ne zaman?
Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta? Grubun 5. maçında Galatasaray 25 Kasım saat 20:45’te Marsilya ile Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsbaka Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maç sonuçları
Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1
Royal Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1
Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2
Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1