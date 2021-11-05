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Spor Galatasaray Marsilya maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta?
Spor

Galatasaray Marsilya maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta?

Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda? soruları Galatasaray taraftarı tarafından merak ediliyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma sonrası Galatasaray puanını 8'e çıkartarak gruptaki liderliğini korudu. Peki Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 08:32:00 - 2021-11-05 08:33:03
Galatasaray Marsilya maçı ne zaman? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray grupta 5. maçında Marsilya’yı konuk edecek. Geride kalan 5 maçta topladığı 8 puanla lider konumda bulunan Galatasaray, Avrupa Lig E grubu 5. hafta maçını Marsilya ile oynayacak. Peki Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda yer alan Marsilya ve Lazio 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray ikinci sıradaki Lazio ile 3 puanlık farkını korudu.

Galatasaray Marsilya maçı ne zaman? 

Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta? Grubun 5. maçında Galatasaray 25 Kasım saat 20:45’te Marsilya ile Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsbaka Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maç sonuçları

​​​​​​​Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1

Royal Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3

Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1

Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2

Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1

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