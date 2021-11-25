Galatasaray-Marsilya ilk 11
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5.maçında Galatasaray, Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde pek çok kişi iki takımın 11'lerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray ilk 11'i açıklandı mı?
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5.hafta maçında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Futbolseverler iki takımın 11’lerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray ilk 11’i belli oldu mu?
Galatasaray-Marsilya ilk 11
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne
Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng