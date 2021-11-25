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Spor Galatasaray-Marsilya ilk 11
Spor

Galatasaray-Marsilya ilk 11

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5.maçında Galatasaray, Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde pek çok kişi iki takımın 11'lerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray ilk 11'i açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-25 19:29:00 -
Galatasaray-Marsilya ilk 11

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5.hafta maçında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Futbolseverler iki takımın 11’lerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray ilk 11’i belli oldu mu?

Galatasaray-Marsilya ilk 11

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng

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