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Spor Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi PSV ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler PSV Galatasaray maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:05:00 -
Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 2. Ön eleme turu maçlarıyla başlıyor. Galatasaray ile PSV, 3. Ön eleme turuna yükselebilmek için mücadele edecek. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

PSG-Galatasaray maçı Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den naklen yayımlanacak.

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.

Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kim? Galatasaray PSV’yi elerse kimle eşleşecek?
Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kim? Galatasaray PSV’yi elerse kimle eşleşecek?

Spor

Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kim? Galatasaray PSV’yi elerse kimle eşleşecek?

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